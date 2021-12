Corbo: “Insigne-Toronto? Una sua scelta di vita, non bisogna giudicare. Giusto che si giochi la Coppa d’Africa”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

“Insigne? L’unica scelta giusta sarà la sua. Nessuno ha il diritto di interferire e giudicare. Se lui preferisce andare via da Napoli per un posto in cui può moltiplicare le sue fortune è giusto che lo faccia, il calcio ormai è terra di mercanti, basta con i sentimenti. Se invece preferisce rimanere in Italia e giocare la Nazionale la scelta è sempre sua. Queste sono scelte di vita e la vita è di Insigne.

Il Napoli pensava di avere giocatori supplenti per la Coppa d’Africa. Purtroppo la squadra è stata decimata, tra COVID-19 e infortuni, perdendo ogni certezza. Giusto che si svolga la Coppa d’Africa: siamo tutti bravi a parlare di ultimi e poveri, poi però vogliamo negare per una forma di razzismo istituzionale il piacere di far giocare un torneo di calcio in Africa. Io scrissi tempo fa che la squadra del Napoli era incompleta, che Mario Rui non bastava e serviva un altro centrocampista. Tutti dicevano che era quasi pronto Ghoulam, invece lo abbiamo visto solo per pochi minuti”.

