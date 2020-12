Corbo: “La vittoria di Crotone sollecita il massimo impegno della società”

Antonio Corbo, noto giornalista, ha commentato la sfida di Crotone con un occhio al ricorso su Juve-Napoli nel suo editoriale per Repubblica.

Questo un estratto:

“Il Napoli raggiunge al terzo posto la Juve, tenendo però i conti aperti. Sono ancora in bilico uno di penalizzazione e i tre virtuali attribuiti per ora proprio alla Juve da una giustizia sportiva troppo sensibile alle aspettative di Federcalcio e Lega. Permangono tre condizioni per rimodulare la classifica.

L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla. È proprio la vittoria di Crotone a sollecitare il massimo impegno della società. Conferma i pregi della squadra”.

