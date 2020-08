Corbo: “Le valutazioni su Insigne vanno prese con lucidità. Llorente al posto di Mertens in caso di staffetta sabato”

Il giornalista, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Insigne? Queste decisioni vanno prese con estrema lucidità. L’allenatore e i medici devono valutare fino a che punto conviene rischiare. Se non gioca Insigne utilizzerei un 4-4-2 con Zielinski a sinistra, Demme e Fabian al centro e Mertens e Politano punte.

In un eventuale staffetta per la prima punta il sostituto di Mertens sarebbe Llorente e non Milik. In questo caso c’è la delusione di Gattuso nei confronti di Milik che ha reso poco negli ultimi tempi.

L’espressione ‘Terrone di m…” è razzista. Vorrei che Gravina spieghi cosa scrivono gli ispettori federali perché se non hanno sentito niente vuol dire che non sono stati a Napoli. Vorrei sapere perché la FIGC ignora e non prende provvedimenti. Gli inviati federali non sono venuti a Napoli per comprare le fogliate ma per riportare quello che sentono o che succede in campo.”

