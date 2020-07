Corbo: “ll Napoli ieri non mi è piaciuto, Milik ha la testa altrove”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli di ieri a me non è piaciuto. Sento parlare di difesa equilibrata ma non sono d’accordo perché il Napoli soffre sulle fasce laterali quando incontra squadre che hanno difesa a 3 e centrocampo a 5. In fase offensiva il Napoli non riempie l’area perché non ha i giocatori avanti ma ha quei giocatori che ti permettono altre soluzioni. Milik ieri ha fatto molto male e gioca da scocciato ed ha la testa altrove.

Non credo che il Covid abbia tolto spettatori al calcio. Credo che se gli arbitri continuano così la gente smetta di seguire il calcio, altro che Calciopoli. La gente non si fida più degli arbitri.

