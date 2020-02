Corbo: “Mertens deve marcare Busquets come ha fatto con Brozovic”

Il giornalista, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“La partita deve iniziare con Mertens che marca Busquets come ha fatto a Milano con Brozovic. Il Barcellona si è svegliato perché ha vinto 5-0 e perché adesso è di nuovo primo in classifica. Io penso che bisogna marcare a uomo e arginare il problema Messi sul quale vedrei bene Manolas in marcatura.

Quando nell’85 parlai con il C.T. del Messico su come marcare Maradona mi rifacevo alla marcatura ad uomo che Gentile gli fece nel Mondiale dell’82. Lui mi disse che per arginarlo era necessario fare una gabbia intorno a lui e potrebbe essere utile anche con Messi.

Comments

comments