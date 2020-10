Corbo non risparmia nemmeno Insigne: “Ancora impresentabile”

Nel suo editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo ha commentato la sconfitta di ieri sera del Napoli contro l’AZ.

A seguire il suo commento:

“Per appesantire l’ingorgo c’è Koulibaly di nuovo fuori misura in difesa e con la velleità ieri di organizzare il gioco a centrocampo, dove l’esclusione di Kakayoko consente a Lobotka di mostrare tutti i suoi passaggetti inutili, senza mai tentarne uno a medio raggio per Politano e Lozano. Con la squadra sbilanciata in avanti e senza spazi il gigante nigeriano non svetta di testa e si gira a fatica. Peggiore l’esito del cambio a sinistra, dove a Lozano si è sostituito un ancora impresentabile Insigne.“

