Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Sabato ascoltavo con tenerezza le dichiarazioni di Gattuso che descriveva la partita come fa il più cattivo dei cronisti. Questo deve far pensare fino a dove questi calciatori abbiano spinto il loro allenatore. Dei giocatori non salvo nessuno, loro sono tutti responsabili del momento in cui si trova il Napoli.”

