Corbo: “Non si è rivista più la difesa coesa della Coppa Italia”

Nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica, Antonio Corbo commenta così la vittoria del Napoli col Sassuolo. Questo un estratto.

“Conviene riflettere su un passaggio dell’intervista notturna di Gattuso: “La città non ci aiuta. Qui ci sono belle isole, belle barche, fa caldo, a casa non si può stare. A tratti la luce l’abbiamo spenta nell’ultimo periodo”. Per giustificare l’attuale settimo posto, è il modo peggiore. Per scuotere la squadra, meglio il riserbo degli spogliatoi. Che immaginano i tifosi? Qualche gita in mare, il compleanno di un compagno, qualche festa con famiglie, sempre autorizzati, che cosa cambiano? Gli squilibri tattici si spiegano con una crisi di identità nel gioco. Non si è più rivista la difesa coesa e puntuale delle finali di Coppa Italia”.

