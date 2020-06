Corbo: “Sarri trema come una foglia nel vento di novembre. Se perde precipita di nuovo nello scetticismo”

Nel pungente editoriale di Antonio Corbo per Repubblica troviamo diversi spunti interessanti tra cui il “graffio” a Maurizio Sarri.

“Diventa per mille motivi la finale di Sarri. Il primo: il profeta del bel gioco trema come una foglia nel vento di novembre. Se perde la Coppa Italia, precipita di nuovo nello scetticismo di società e tifosi juventini come nella notte del 27 febbraio, dopo la sconfitta di Lione in Champions. Altri due brividi portano a Napoli, dove l’appuntamento di mercoledì sveglia due sogni inconfessati. Il tifoso non ha mai dimenticato il triennio più suggestivo, tra grande illusione e pari bellezza. C’è poi Gattuso che vorrebbe esorcizzare, superare, migliorare il ricordo dell’artigiano di Figline Valdarno, superbo e felice a Napoli, ricco e discusso a Torino. È lodevole che Gattuso provi a cancellare un mito recente della sua nuova città, ma molto pericoloso per la sfida di Roma.

(…)

Poteva soffrire meno il Napoli sabato con una struttura più pesante: Callejòn era da preferire a Politano, visti i tormenti inflitti da Young sulla destra e Candreva a sinistra. A Milano prevalse Elmas su Insigne all’inizio, oggi non si discute il capitano, ma qualche accorgimento tattico va studiato per non sfidare la Juve sulle sue poche virtù. Ne ha ben altre il Napoli per credere nella Coppa Italia, che gli manca dai tempi di Benitez. 1) Manca Ospina. Ha avuto straordinaria capacità di reazione al gol di Eriksen, proteggendo il risultato con interventi non eleganti, ma di rara efficacia. C’è Meret, niente paura, è un gioiello di tecnica e agilità. 2) Per il settore sinistro, Mario Rui propone meglio di Hysaj che ha perso con Di Lorenzo la sfida sulle fasce3) Maksimovic si rivela prezioso. Duro, attento, corretto. Nessuno si è accorto dell’assenza di Manolas. 4) Koulibaly dopo le ruggini dell’inizio ha ripreso il comando della difesa. Meglio per lui se Ronaldo rimane al centro come venerdì con il Milan. 5) Un flop Elmas, ma torna Fabiàn Ruiz. 6) Callejòn merita una riflessione, prima che sia confermato Politano nell’orbita di Alex Sandro e Matuidi. 7) Entrato tardi in partita sabato, il Napoli ha però migliore condizione dopo 105 giorni di tregua. Lo staff è di assoluto valore, altro merito di Gattuso. Ha riparato bene uno dei guasti trovati.”

