Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Per me Lozano deve giocare come punta a Parma date le assenze di Milik e Mertens. Pali? I più frequenti sono stati di più nella parte in cui il Napoli non era in forma ovvero durante l’autunno. Con Gattuso sono diminuiti.

Osimhen? Mi sembra un contropiedista. Credo che i 15 giorni di attesa siano un’eternità nel mercato del calcio.

