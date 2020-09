Corbo sul mercato nel dopo-covid: “Ne ha eliminato sprechi e capricci”

Antonio Corbo, nella sua rubrica de Il Graffio, ha parlato del calciomercato nell’era del post-covid che ha subito pesanti effetti.

A seguire il suo pensiero:

“Se la Juve per sostituire Sarri scende da Zidane al debuttante Pirlo, meno pagato e meno esigente; se Conte dopo i chiassosi ultimatum torna più in fretta di Lassie a casa Suning; se Allan corre all’Everton per 3,7 milioni di ingaggio dopo averne firmato 18 mesi fa uno da 6,5 con il Psg; se il Napoli accetta trenta milioni dal Liverpool dopo averne respinti sessanta da Parigi sempre per Allan; se è così faticoso piazzare per settanta milioni Koulibaly, che era quotato 120 , non c’è più dubbio.

Il virus ha segato il calcio, ne ha eliminato gli sprechi e i capricci, portandolo in un regime di penosa ma più coerente precarietà.“

