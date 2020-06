Corbo: “Trovo scontato il rinnovo di Gattuso”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il noto giornalista Antonio Corbo che ha affrontato vari temi partendo dal rinnovo di Gattuso.

“Trovo scontato il rinnovo di Gattuso a cui va il merito di aver ricomposto e dato un’anima alla squadra. Rino li ha rimessi in riga e merita anche per questo la riconferma. Koulibaly può decidere di restare se ne è convinto e se ha sposato il progetto. Se poi vuole uno stipendio più alto è giusto che vada via a patto che arrivi un’offerta che soddisfi la società”.

Comments

comments