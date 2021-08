Cori per Insigne durante il riscaldamento, il capitano azzurro risponde applaudendo i tifosi

Con il contratto in scadenza nel 2022, Lorenzo Insigne è al centro delle voci di mercato data la sua possibile partenza al termine di questa stagione.

Come accaduto già a Castel di Sangro anche durante la fase di riscaldamento di Napoli-Venezia, i tifosi azzurri hanno fatto sentire il proprio supporto nei confronti di Insigne intonando il coro: “Un Capitano, c’è solo un Capitano.”

La risposta di Lorenzo non si è fatta attendere dato che il capitano azzurro ha subito ringraziato i tifosi applaudendoli per il loro gesto.

