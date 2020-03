Coronabond, Conte trova il muro della Germania e dei paesi del nord. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Coronabond, cosa sono?

Si tratta di un meccanismo solidale di distribuzione dei debiti tra gli Stati europei, tramite la creazione di obbligazioni del debito pubblico dei Paesi stessi: uno Stato membro chiede soldi in prestito per poter finanziare le proprie opere — quelle classiche e quelle straordinarie, non programmate, com’è appunto il caso dell’emergenza coronavirus —; e il debito viene spartito tra tutti gli Stati membri.

La Germania e i paesi del nord di oppongono

Il suo utilizzo da parte di uno Stato in difficoltà implica delle condizioni molto stringenti. Ed è su questo punto che si sta consumando lo scontro tra l’Italia e i Paesi del Nord capitanati dalla Germania.

Fonte cds.

Comments

comments