Coronavirus, 668 marinai positivi su una nave francese

Coronavirus, 668 marinai positivi su una nave portaerei francese. Sono più di un terzo dei 1.767 che erano a bordo nelle ultime settimane.

E’ mistero su come si siano ammalati i marinai, che a metà marzo aveva fatto tappa a Brest, nel Nord della Francia, senza che – a quanto riportato ufficialmente – nessuno mostrasse i sintomi della malattia al ritorno in mare.

L’equipaggio in missione per tre mesi non era stato in contatto con un elemento esterno da quella sosta a Brest durata due giorni, dal 13 al 15 marzo.

Quando salirono a bordo una cinquantina di persone, sostiene l’esercito. Un membro dell’equipaggio – trovato positivo – ha dichiarato dietro garanzia di anonimato a Radio France Bleu che l’esercito aveva “giocato” con la salute e con la vita dei marinai. Ha assicurato inoltre che il comandante aveva proposto di interrompere la missione della portaerei gia’ a Brest, quando diversi marinai, secondo lui, presentavano i sintomi del coronavirus. Il medico dell’esercito, Laurent-Melchior Martinez, ha pero’ assicurato in una conferenza stampa “che non c’erano sintomi di Covid-19 durante la sosta a Brest”. “Le indagini sono in corso. Dobbiamo aspettare che i risultati di queste indagini chiariscano”, ha sottolineato al suo fianco Christine Ribbe, portavoce della prefettura marittima del Mediterraneo.

