Il contagio da Coronavirus a Napoli continua a rimanere molto controllato nelle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore 0 contagi e 0 deceduti.

Inoltre, il grafico mostra un paziente in meno dato che era inserito nei bollettini precedenti e come già spiegato è residente in un altro comune. Di seguito il bollettino ufficiale:

