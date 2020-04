Coronavirus, a Napoli approvata la delibera per l’uso dei droni

Il portale online de Il Mattino riporta che la delibera per l’utilizzo dei droni a Napoli, per l’emergenza Coronavirus, è approvata.

Una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’Assessore con delega alla sicurezza urbana e polizia locale Alessandra Clemente. Con l’approvazione ora è possibile l’utilizzo dei droni a supporto delle attività della Polizia locale.

In pratica i due droni saranno utilizzati per individuare con più precisione eventuali assembramenti di cittadini presso aree estese; tutto questo senza alcun costo per il Comune di Napoli. Un accordo, infine, condiviso con Questura e Prefettura.

