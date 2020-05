Coronavirus a Napoli, il resoconto delle ultime 24 ore: un decesso in più, ma è dei giorni scorsi

Il Comune di Napoli, tramite la sua pagina ufficiale di Facebook, ha fornito il resoconto del contagio da Coronavirus in città, con un paio di attenzioni da sottolineare.

Per quanto riguarda il bollettino delle ultime 24 ore, infatti, ci sono due elementi da sottolineare. Il primo riguarda il deceduto in più, che è avvenuto nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore; la seconda nota riguarda il totale dei casi in più: 2.

Il Comune di Napoli ha specificato che uno dei due casi non è residente nella città di Napoli e perciò non è incluso nel conteggio. Di seguito il post pubblicato:

