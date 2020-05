Irregolarità beccata dalla Polizia a Torino, dove in un supermercato il responsabile, un dipendente ed un cliente erano senza mascherina.

Subito è scattata la chiusura per il supermercato, per la grave violazione dell’obbligo di dover sempre indossare la mascherina. Oltre alla chiusura, all’ingresso del supermercato non c’era neanche il gel igienizzante.

Per l’addetto alle vendite, 400€ di multa. A riportare il tutto è Sky TG 24.

