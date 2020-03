L’Ajax è in allarme. Christian Poulsen, ex Juve e adesso vice di Ten Hag, è in quarantena dopo essere stato in contatto con un malato di Coronavirus.

Il danese e altri due membri dello staff dovranno restare a casa fino al 13 marzo per precauzione. Venerdì sera avrebbe partecipato a una festa di compleanno e uno degli invitati è poi risultato positivo al Coronavirus.

Fonte Telegraaf.

