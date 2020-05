Coronavirus: allarme movida, ‘arruolamento’ per 60 mila volontari-vigilantes

In Italia il primo weekend post lockdown ha fatto scattare in tutta Italia l’allarme movida con strade affollate, persone che non rispettano il distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina.



Per vigilare sui comportamenti delle persone durante questa fase 2 è stato pubblicato il bando per il reclutamento di 60 mila volontari. Il bando è rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi e a chi percepisce il reddito di cittadinanza o vive di ammortizzatori sociali.

Ogni volontario è alle dipendenze della Protezione Civile e mette a disposizione 16 ore lavorative non retribuite

Il Ministro Boccia ha chiarito che non si tratta di ronde e non sono Vigili Urbani e non hanno nessuna funzione di Polizia Giudiziaria.

Saranno identificabili con delle pettorine. Avranno solo il compito di ricordare le regole e nel caso qualcuno dovesse continuare a rispettarle potranno chiamare la Polizia Municipale.

