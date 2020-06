Questo pomeriggio, alle 18, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà in conferenza stampa della situazione Coronavirus in Italia.

Nel giorno della riapertura dei confini regionali, il Premier, direttamente da Palazzo Chigi, lancerà un messaggio di fiducia al Paese, esprimendo soddisfazione per le misure del lockdown che hanno rallentato l’epidemia, e dovrà anche spiegare le misure che intende mettere in campo per far ripartire l’economia.

