Coronavirus, bollettino delle 18: aumentano i guariti, +1996 contagiati

La Protezione Civile ha reso noti i dati sul Coronavirus delle ultime 24 ore. Quasi 2000 contagiati in più, ma aumentano le guarigioni.

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio al COVID-19 sono 4.694, con un incremento di casi positivi di +1.996 persone. In totale, attualmente in Italia ci sono 100.269 positivi al Coronavirus. I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 619, sono invece 2.079 i nuovi guariti per un totale di 32.534 guariti dall’inizio dell’epidemia. Attualmente sono infine ricoverate in terapia intensiva 3.381 persone, 116 in meno rispetto a ieri.

Tutti i numeri di oggi:

Casi attuali: 100.269 (+1.996, +2%)

Deceduti: 19.468 (+619, +3,3%)

Dimessi/Guariti: 32.534 (+2.079, +6,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.381 (-116, -3,3%)

Totale casi: 152.271 (+4.694, +3,2%)

