Coronavirus, buone notizie da Padova: 30 guariti con la cura Ascierto

Continua la battaglia contro il Coronavirus ed il farmaco Tocilizumab messo in moto dal professor Paolo Ascierto sta diventando un’arma efficace.

La battaglia contro il Coronavirus continua, e tra i medici in prima linea c’è il professor Paolo Ascierto al centro di un dibattito scientifico per l’utilizzo del Tocilizumab, farmaco anti artrite che continua a dare segnali positivi in tutta Italia: come riportato da Cronache di Napoli, sono ben 30 le persone guarite che avrebbero giovato della ‘cura Ascierto’ nella città di Padova. A decine, dunque, hanno evitato la rianimazione, ed è chiaro che questo è un segnale di grande speranza per tutto il paese.

