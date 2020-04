Coronavirus, cancellato il torneo di Wimbledon

L’emergenza Coronavirus continua a sconvolgere il mondo dello sport, portando al rinvio di molte competizioni, tra cui il torneo di Wimbledon.

L’edizione 2020 del più prestigioso torneo tennistico al mondo è stata cancellata, come annunciato dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club con un post su Twitter. La 134esima edizione dei Championships andrà in scena la prossima estate, dal 28 giugno all’11 luglio 2021.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020