Coronavirus, Conte firma il nuovo DPCM: locali chiusi alle 18 ma concessa l’apertura domenicale

Durante la notte, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM, volto a contrastare la diffusione del Coronavirus.

Tra le misure varate dal Governo c’è la chiusura alle 18 di ristoranti, bar e gelaterie. I locali, a differenza di quanto era emerso in prima battuta, potranno rimanere aperti di domenica. Dopo il braccio di ferro con le Regioni si stanno ancora accelerando le misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più a rischio. Il nuovo DPCM sarà in vigore da domani al 24 novembre.

