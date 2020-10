Altro giorno di proteste a Napoli e in tutte le altre città italiane per le nuove misure contenute nel nuovo Dpcm.

Questa sera a Napoli mille manifestanti si sono dati appuntamento a Piazza Plebiscito per protestare contro il Governo. Stesso clima si respira in altre città italiane come Piacenza, Roma o Treviso.

Proteste ben più violente a Milano e Torino dove si sono registrati molti disordini tra cui scontri con la polizia, rottura delle vetrine di alcuni negozi e bombe carta.

