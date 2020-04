Coronavirus, Cristiano Ronaldo a rischio: focolaio a 20 km dalla sua villa

A Camera do Lobos, in Portogallo, ci sono alcuni casi di Coronavirus e le autorità locali ipotizzano che sia un focolaio di infezione.

La città è a 20 km dalla villa dove risiede Cristiano Ronaldo in questo momento, con i suoi familiari. Questo potrebbe anche portare ad un rientro anticipato dell’attaccante portoghese in Italia. Subito disposto il cordone sanitario per i 18 mila abitanti di Camera do Lobos, nell’isola di Madeira.

L’attaccante portoghese tra qualche giorno dovrà comunque rientrare in Italia, dato che ci potrebbe essere la ripresa degli allenamenti con la Juventus. A riportare il tutto è il Corriere della Sera.

