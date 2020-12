Coronavirus, da domenica la Campania diventa zona gialla

Dopo due settimane trascorse in Zona Arancione la Campania domenica tornerà in zona gialla.

Il passaggio nella zona in cui rientrano le regione a basso rischio è dovuta alla mancata firma di una nuova ordinanza da parte del Ministero della Salute. La scadenza della precedente ordinanza fa si che passino in Zona Gialla Campania, Valle d’Aosta, Toscana, e Provincia Autonoma di Bolzano.

Ma attenzione perché il passaggio nella fascia di regione a basso rischio potrebbe durare un solo giorno perché questa sera il Governo annuncerà nuove misure restrittive. Col nuovo Dpcm l’intera Nazione dovrebbe passare in zona rossa nei giorni delle festività natalizie. Le regioni torneranno in Zona Arancione solo nei giorni lavorativi feriali e non pre-festivi.

Il ritorno definitivo alla Zona Gialla, se i numeri lo permetteranno, avverrà il 7 Gennaio al termine delle festività.

