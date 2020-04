Coronavirus, dagli USA: “Gli 007 indagano sulla provenienza: ipotesi laboratorio Wuhan”

Secondo la celebre emittente statunitense CNN, i dirigenti dell’intelligence americana starebbero indagando sulla provenienza del nuovo Coronavirus.

Tra le ipotesi al vaglio, starebbero esaminando la possibilità che, più che in un mercato di animali, sia nato in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Anche la Fox News ha riportato la notizia, citando fonti bene informate, secondo cui il nuovo coronavirus abbia avuto origine nel laboratorio militare di Wuhan, ma non come arma biologica. Il Washington Post aveva, invece, affermato che due anni prima che scoppiasse la pandemia diplomatici dell’ambasciata americana a Pechino visitarono diverse volte l’istituto di virologia di Wuhan (Wiv) e inviarono a Washington due “cable” (sensibili ma non classificati) ammonendo sulle inadeguate condizioni di sicurezza del laboratorio, che conduceva rischiose ricerche sui pipistrelli.

Comments

comments