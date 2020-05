Coronavirus, dal 18 maggio ci sarà la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi

A partire da lunedì prossimo, 18 maggio, si ricomincia con una nuova vita con la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi.

Dopo 2 mesi di lockdown ed una parziale riapertura registrata nelle ultime 2 settimane, da lunedì prossimo si ripartirà di nuovo. Il 18 maggio, infatti, è la data scelta per far ripartire bar, ristoranti, parrucchieri e negozi.

Il tutto sarà comunque caratterizzato dalle prenotazioni, che dovranno essere effettuate soprattutto per ristoranti e parrucchieri. Così come i bar dovranno disinfettare il bancone dopo il passaggio di ogni cliente; insomma, una riapertura che, oltre alle prenotazioni, sarà caratterizzata anche da tante file. Non ci sarà la possibilità di una cosa all’ultimo minuto, riferisce la Repubblica, ma dovrà essere tutto organizzato in anticipo.

Intanto c’è chi si chiede, con spese e afflussi ridotti, se vale la pena ripartire.

Articolo completo su Repubblica di oggi.

