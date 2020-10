Coronavirus, De Luca annuncia il coprifuoco dalle ore 23:00

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha anticipato che da venerdì come in Lombardia anche in Campania potrebbe scattare il coprifuoco dalle ore 23:00.

Ecco quanto riportato da Il Mattino.

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi.

Volevamo partire dall’ultimo weekend di ottobre ma partiamo ora.

Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio.

Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.

