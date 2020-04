Situazione che non migliora in Francia per l’epidemia Coronavirus, domani il presidente Macron prolungherà il lockdown. Lo riporta Le Monde.

L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco anche in Francia: le morti sono state finora 13.832, con oltre 130 mila casi di contagi confermati. Come riferisce il quotidiano Le Monde, domani il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe prolungare il lockdown attorno al paese transalpino almeno fino al 10 maggio.

