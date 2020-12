Coronavirus: domenica partono le vaccinazioni in Campania poi a gennaio alla Mostra d’Oltremare

La Repubblica oggi in edicola presenta il piano previsto per le prime vaccinazioni a Napoli contro il virus del coronavirus.

L’edizione locale del quotidiano romano parla del “V day” e annuncia che arriveranno domenica in Campania 720 vaccini anti-covid contenuti in 144 fiale.

Saranno consegnati già scongelati all’Asl Napoli 1 Centro che poi li distribuirà (100 dosi per ognuna) ad altre 6 aziende sanitarie della regione. I rimanenti 20 verranno somministrati lunedì ad operatori e ospiti delle Rsa di Napoli.

Si delinea così il primo appuntamento, quasi simbolico, con il vaccino Pfizer-BioNtech.

Oltre all’Ospedale del Mare, saranno coinvolti il Cotugno, il Cardarelli, il Moscati di Avellino, il San Pio di Benevento, il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e il Ruggi d’Aragona di Salerno.

A gennaio, invece, partirà la campagna vera e propria che prevede in Campania una platea di 15 mila operatori sanitari. La vaccinazione in questo caso, a Napoli avverrà nella Mostra d’Oltremare in modo tale da testare l’organizzazione delle successive fasi di vaccinazione che riguarderanno centinaia di migliaia di persone.

Fonte Repubblica oggi in edicola.

Comments

comments