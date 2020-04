Coronavirus: dopo il caso Corea, possibile essere contagiati due volte? La risposta degli scienziati

Guariti dal Coronavirus, doppio tampone negativo, ma dimesso dall’ospedale ancora infetti. Ecco quanto riportato da Il Mattino.

Guariti dal Covid-19, con tanto di doppio tampone negativo, dimesso dall’ospedale eppure ancora infetti. Casi del genere sono capitati a Wuhan e soprattutto in Corea del Sud (oltre il 2% dei casi ha questa anomalia) e aprono a una nuova riflessione: si può essere contagiati due volte? No, secondo gli scienziati, che cercano nuove spiegazioni e asseriscono che i pazienti che si sono riammalati non sono contagiosi.

NO ALLA REINFEZIONE – Claudio Maria Mastroianni, professore ordinario Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma, è della stessa idera: “Escludo che siamo di fronte a casi di reinfezione”. il virus probabilmente era presente in quantità talmente bassa che non è risultato al tampone. Per questo i pazienti che vengono ricoverati una seconda volta eliminano il virus dopo pochissimi giorni.

