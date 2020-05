Coronavirus. Dott. Anthony Fauci: “Il Remdesivir anti ebola funziona”

Il farmaco della Gilead Sciences, dopo studi preliminari condotti anche dal NIAID di Anthony Fauci, dimostra un netto miglioramento dei pazienti.

Utilizzato nel 2017 contro l’Ebola, il Remdesivir agisce sulla diminuzione della produzione di RNA virale.

La Gilead Sciences ha comunicato i risultati preliminari dello studio di Fase 3 che valuta le durate di dosaggio di 5 giorni e 10 giorni del Remdesivir antivirale sperimentale in pazienti ospedalizzati con manifestazioni gravi della malattia COVID-19.

Lo studio ha dimostrato che i pazienti a cui è stato somministrato un corso di trattamento di Remdesivir della durata di 5 giorni hanno ottenuto un miglioramento dello stato clinico pari a quelli che hanno seguito un corso di trattamento della durata di 10 giorni.

Sebbene saranno necessari ulteriori dati, si tratta di risultati incoraggianti e significativi perché ci aiutano a comprendere come potrà essere ottimizzato il trattamento con il Remdesivir.

Lo studio condotto dal team guidato da Anthony Fauci ha dimostrato che 1063 pazienti ospedalizzati con. COVID-19 avanzato che hanno ricevuto il Remdesivir si sono ripresi rapidamente.

Si è valutato il tempo di recupero definito come abbastanza buono per le dimissioni ospedaliere o per tornare ad un normale livello di attività polmonare.

I risultati hanno anche suggerito un beneficio in termini di sopravvivenza.

Fonte lavocedinewyork.com.

Comments

comments