Coronavirus ed il decreto Natale, alle 19 parlerà il premier Conte

Il decreto Natale per contrastare il Coronavirus sta tenendo banco in questi ultimi giorni, con possibili misure restrittive nei giorni festivi e pre-festivi.

Il portale online del Corriere della Sera riporta che il Governo ha presentato il decreto all’incontro con i Presidenti delle Regioni. Alle ore 18, poi, passerà al Consiglio dei Ministri.

Il premier Conte, poi, parlerà agli italiani alle ore 19 per illustrare le misure che saranno prese. Per ora rimangono divieti pesanti per il 24, 25, 26, 27 e dal 31 dicembre al 3 gennaio; in più, divieti pesanti anche per il 5 ed il 6 gennaio. La deroga prevede di poter invitare due persone senza contare i minori di 14 anni.

Dalle 19, comunque, si avranno più chiare le misure che saranno prese.

