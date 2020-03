L’Emergenza Coronavirus colpisce anche il campionato cinese e in particolare Marouane Fellaini, risultato positivo ad un tampone fatto il 20 marzo.

La sua squadra, lo Shandong Luneng e il dipartimento sanitario, hanno fatto sapere che il calciatore in quella data era appena sbarcato in treno a Jinan in provincia di Shandong e a 500 chilometri da Hubei.

Comments

comments