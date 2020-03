Coronavirus, giornalista Rai positivo al tampone

Anche un giornalista Rai è risultato positivo al test del Coronavirus; a rendere noto il tutto è la stessa azienda pubblica con un comunicato.

A quanto pare, il giornalista è risultato positivo “dopo una trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. Il dipendente è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni.”

La stessa Rai, inoltre, ha inviato una mail ai dipendenti per far sapere che resta l’unico caso e che il servizio pubblico deve essere garantito. A riportarlo è il portale online de Il Messaggero.

