Anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dà il suo contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il tecnico spagnolo, infatti, ha donato un milione di euro alla Fundaciò Angel Soler Danie, fondazione gestita dal Col.legi de Metges di Barcellona e che si occupa dell’acquisto e della fornitura di attrezzature mediche durante la pandemia in corso. I soldi verranno utilizzati per acquistare articoli protettivi, respiratori e prodotti per fronteggiare il Coronavirus.

