La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la completa guarigione dei suoi tesserati Daniele Rugani e Blaise Matuidi, tra i primi calciatori contagiati dal Coronavirus.

“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

