Coronavirus, il bilancio negli Stati Uniti si aggrava ancora di più

I dati del contagio negli Stati Uniti è ancora una volta molto grave, con il grave record di decessi per Coronavirus in 24 ore.

In particolare, in un giorno ci sono stati 2.100 decessi per il virus. Mai così tanti da quando è cominciata l’epidemia negli Stati Uniti ed è un dato che segna un record molto amaro e grave; il totale dei decessi è arrivato a 18.693.

Per quanto riguarda i contagi totali di Coronavirus negli Stati Uniti, invece, il totale ha superato mezzo milione. Nel dettaglio sono 500.399 i contagiati, come riporta la Johns Hopkins University.

