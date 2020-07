La Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno pubblicato i dati relativi all’ultimo bollettino sui contagi da Coronavirus.

In totale, sono 190 i nuovi casi di Coronavirus con 36 casi attivi in meno e 13 decessi in più. A seguire i dati delle ultime 24 ore:

Attuali positivi: 12.404

Dimessi/Guariti: 197.162

Deceduti: 35.058

Casi totali: 244.624

