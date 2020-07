La Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno diramato il bollettino relativo ai contagi da Coronavirus in Italia; diminuiscono i casi attivi.

In particolare, ci sono 103 casi attivi in meno ma 252 casi totali in più. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono 5; a seguire i dati ufficiali del bollettino:

Attuali Positivi: 12.301

Dimessi/Guariti: 198.192

Deceduti: 35.097

Casi Totali: 245.590

