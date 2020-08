Coronavirus, il bollettino: 522 nuovi casi ed aumento dei casi attivi

La Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno pubblicato i dati relativi ai contagi da Coronavirus delle ultime 24 ore. Numeri che sono in aumento.

In particolare, c’è un aumento importante dei nuovi casi in Italia e soprattutto degli attualmente positivi. 522 nuovi casi in totale nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 249.756; ma sono da segnalare, altro dato importante, i soli 3 decessi delle ultime 24 ore (totale: 35,190).

I casi attualmente positivi sono 12.924, 230 in più rispetto a ieri. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 42. I dimessi e guariti totali sono 201.642 (+319).

