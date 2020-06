Sui propri profili social ufficiali il Comune di Napoli ha pubblicato il bollettino odierno sui contagi di Coronavirus in città.

Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun nuovo contagio mentre continua il decremento degli attualmente positivi da 66 a 65 persone. Aumenta di un’unità il numero dei guariti che sale a 805. Attualmente 11 delle 65 persone positive sono ricoverate in ospedale di cui una in terapia intensiva. Per il terzo giorno di fila non si registra nessun decesso.

