Sui propri canali social il Comune di Napoli ha pubblicato il bollettino giornaliero dei contagi di Coronavirus in città.

Nessun nuovo contagio e nessun decesso registrato in città nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 113 di cui 19 in Ospedale (uno in terapia intensiva) e 94 in isolamento domiciliare. Non aumenta il numero di guariti che resta fermo a 761 dall’inizio dell’epidemia.

Comments

comments