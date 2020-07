Come ogni martedì il Comune di Napoli ha pubblicato il bollettino sui nuovi contagi di Coronavirus degli ultimi cinque giorni.

Sono zero i nuovi contagi registrati in città negli ultimi giorni, così come i decessi che restano 140 dall’inizio dell’Epidemia. Sono 3 le persone guarite che portano il numero totale di guariti a 859. Le persone attualmente positive sono 15 di cui 3 sono ricoverati in Ospedale e 12 sono a casa in isolamento.

