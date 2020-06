L’Unità di Crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino dei nuovi contagi di Coronavirus.

Sono zero i nuovi positivi dopo i 2485 tamponi effettuati quest’oggi. Per la prima volta dall’inizio dell’Epidemia la Campania registra zero contagi nell’arco di 24 ore. Restano 4822 i positivi totali dopo i 212’486 tamponi effettuati dall’inizio dell’Epidemia.

