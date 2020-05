Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: calano i casi attivi ma aumentano i decessi

La Protezione Civile, tramite il consueto bollettino delle 18, ha diramato l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

Le persone attualmente positive in Italia sono 100.704 con un decremento di -239 rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei guariti, ad oggi 79.914, con un incremento rispetto a ieri di +1.165. Purtroppo aumenta ancora, e con un incremento maggiore rispetto a ieri, anche il numero dei decessi che arriva ad un totale di 28.710, con un incremento di +474 deceduti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.539 (-39 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 55.409, per un totale di 2.108.837. Il totale dei casi è di 209.328, con un incremento di +1.965 nelle ultime 24 ore.

Attualmente positivi: 100.704

Deceduti: 28.710 (+474, +1,7%)

Dimessi/Guariti: 79.914 (+1.665, +2,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.539 (-39, -2,5%)

Tamponi: 2.108.837 (+55.409)

Totale casi: 209.328 (+1.900, +0,9%)

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 77.002 (+533, +0.7%; ieri erano stati +737)

Emilia-Romagna 25.850 (+206, +0.8%; ieri erano stati +208)

Veneto 18.224 (+126, +0.7%; ieri erano stati +138)

Piemonte 27.179 (+495, +1.9%; ieri erano stati +395)

Marche 6.298 (+23, +0.4%; ieri erano stati +28)

Liguria 8.312 (+186, +2.3%; ieri erano stati +133)

Campania 4.459 (+15, +0.3%; ieri erano stati +21)

Toscana 9.525 (+80, +0.8%; ieri erano stati +93)

Sicilia 3.213 (+19, +0.6%; ieri erano stati +28)

Lazio 6.756 (+84, +1.3%; ieri erano stati +56)

Friuli-Venezia Giulia 3.059 (+18, +0.6%; ieri erano stati +16)

Abruzzo 2.964 (+16, +0.5%; ieri erano stati +18)

Puglia 4.133 (+34, +0.8%; ieri erano stati +27)

Umbria 1.394 (+1, +0.1%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.535 (+7, +0.3%; ieri erano stati +10)

Calabria 1.112 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +4)

Sardegna 1.315 (+2, +0.1%; ieri erano stati +18)

Valle d’Aosta 1.136 (+3, +0.3%; ieri erano stati +5)

Trento 4.181 (+49, +1.2%; ieri erano stati +16)

Molise 301 (+1, +0.3%; ieri erano stati +2)

Basilicata 380 (+2, +0.5%; ieri erano stati +11)

